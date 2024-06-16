Ексдружина Дзідзьо здивувала, як вони святкували розлучення, і заінтригувала романтичними стосунками

SLAVIA розповіла, в яких стосунках залишилася з ексчоловіком після розриву.

Українська співачка SLAVIA розповіла про спілкування з колишнім чоловіком, шоуменом Дзідзьо, після розлучення і заінтригувала романтичними стосунками.

Пара офіційно розірвала шлюб влітку 2021 року. Тим не менш, колишнім закоханим вдалося зберегти теплі стосунки. Дзідзьо та SLAVIA можуть телефонувати одне одному, спілкуватися на різні теми та підтримувати.

"Ми офіційно розлучилися. Не пам'ятаю дати, це було влітку 2021 року. Але ми продовжуємо спілкуватися, причому на різні теми, підтримуємо одне одного. Коли телефонуємо одне одному - дуже довго спілкуємося. У нас завжди є про що поговорити", - розповіла артистка в інтерв'ю kp.ua.

Дзідзьо з колишньою дружиною / Фото: instagram.com/slavia_official

Розлучення не зіпсувало колишнім закоханим теплих стосунків. Ба більше, коли вони розірвали шлюб, то навіть пішли разом це святкувати. Дзідзьо та SLAVIA провели час в улюбленому ресторані, де насолоджувалися компанією одне одного.

"Пригадую, коли ми з Михайлом оформили документи про розлучення, то пішли святкувати. Прийшли до ресторанчика, нас там вже всі офіціанти знають, ми часто там буваємо, присіли за столик і проговорили, напевно, дві години. Ми навіть не помітили, як промайнув час", - пригадала співачка.

До речі, SLAVIA зізналась, що після розлучення не позбавлена чоловічої уваги. Щоправда, вдаватися в подробиці та ділитися, чи вільне її серце, артистка не стала. Співачка лиш зазначила, що боїться зурочити.

Колишня дружина Дзідзьо - SLAVIA / Фото: instagram.com/slavia_official

"У мене все добре, слава Богу. Після розлучення відчула зацікавлення з боку чоловіків. І мені це дуже приємно. Але хвалитися теж не хочу, щоби не наврочити", - заінтригувала артистка.

Нагадаємо, після розлучення Дзідзьо і SLAVIA в Мережі ширилися чутки, що причиною цього стала співачка Оля Цибульська, яка, мовляв, була коханкою. Нещодавно виконавиця відповіла на закиди, що через неї кум пішов від дружини.

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