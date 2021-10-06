Ексдружина Дзідзьо звинуватила відому співачку у піарі на їхньому розлученні

SLAVIA зазначила, що артистка зробила все дуже хитро.
Ексдружина артиста Дзідзьо, співачка SLAVIA розповіла, чи не дістають її хейтери після розлучення з музикантом.
За словами виконавиці, раніше вона звертала увагу на гнів у її бік, однак з часом просто припинила на це реагувати. Окрім того, колишня Дзідзьо зазначила, що дехто навіть зумів попіаритися на їхньому розриві.
Конкретних імен знаменитість називати не стала, однак натякнула на відому співачку та куму Дзідзьо Олю Цибульську, пише "КП" в Україні".
"Якось одна артистка сказала в "Світському житті", не буду називати її ім'я, ніби я або якісь мої люди почали її хейтити. Але вона не знайшла в собі сили усвідомити те, що вона зробила це сама. Це її дії викликали обурення мас. Але завжди легше перекинути свою провину на когось, ніж покопатися в собі. І зробила вона все дуже хитро. Звинуватила ніби мене, але ім'я моє не назвала, сказала лише - здогадайтеся. І всі подумали на мене. Дуже багато видань написали, що це начебто я або мої подруги писали їй негативні коментарі. Мене це все вже дійсно дістало. В одній передачі навіть сказали, що SLAVIA її цькувала. Люди дійсно можуть в таке вірити? Що я одна можу спровокувати обурення мас? Ну це ж неправда! Це не мої методи. Все, що я зробила, - звела її зі своїм чоловіком. Дала телефон", - наголосила SLAVIA.
Ба більше, за словами артистки, Дзідзьо довгий час не хотів відповідати на телефонні дзвінки Цибульської, проте SLAVIA наполягла, аби чоловік спробував співпрацювати. Вона також додала, що ревнощів у творчому плані в неї не було.
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