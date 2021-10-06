Ексдружина Дзідзьо звинуватила відому співачку у піарі на їхньому розлученні

SLAVIA зазначила, що артистка зробила все дуже хитро.

Ексдружина артиста Дзідзьо, співачка SLAVIA розповіла, чи не дістають її хейтери після розлучення з музикантом.

За словами виконавиці, раніше вона звертала увагу на гнів у її бік, однак з часом просто припинила на це реагувати. Окрім того, колишня Дзідзьо зазначила, що дехто навіть зумів попіаритися на їхньому розриві.

SLAVIA та Дзідзьо / instagram.com/slavia_official

Конкретних імен знаменитість називати не стала, однак натякнула на відому співачку та куму Дзідзьо Олю Цибульську, пише "КП" в Україні".

"Якось одна артистка сказала в "Світському житті", не буду називати її ім'я, ніби я або якісь мої люди почали її хейтити. Але вона не знайшла в собі сили усвідомити те, що вона зробила це сама. Це її дії викликали обурення мас. Але завжди легше перекинути свою провину на когось, ніж покопатися в собі. І зробила вона все дуже хитро. Звинуватила ніби мене, але ім'я моє не назвала, сказала лише - здогадайтеся. І всі подумали на мене. Дуже багато видань написали, що це начебто я або мої подруги писали їй негативні коментарі. Мене це все вже дійсно дістало. В одній передачі навіть сказали, що SLAVIA її цькувала. Люди дійсно можуть в таке вірити? Що я одна можу спровокувати обурення мас? Ну це ж неправда! Це не мої методи. Все, що я зробила, - звела її зі своїм чоловіком. Дала телефон", - наголосила SLAVIA.

Ольга Цибульська та Дзідзьо / instagram.com/cybulskaya

Ба більше, за словами артистки, Дзідзьо довгий час не хотів відповідати на телефонні дзвінки Цибульської, проте SLAVIA наполягла, аби чоловік спробував співпрацювати. Вона також додала, що ревнощів у творчому плані в неї не було.

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