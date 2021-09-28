Ексдружина Ілона Маска натякнула на свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію

Також зірка розповіла, що хоче колонізувати супутник Юпітера.

Екскохана відомого мільярдера Ілона Маска, канадська співачка Grimes, яка нещодавно заявила, що їхній син не називає її мамою, вирішила публічно висловитися про свою сексуальну орієнтацію.

Так, про це артистка розповіла у коментарі виданню Page Six. Жінка пожартувала, що колонізуватиме супутник Юпітера для своєї "лесбійської комуни".

Grimes / Associated Press

"Я буду колонізувати Європу - один із супутників Юпітера - окремо від Ілона. Все це для моєї лесбійської комуни", - поділилась своїми "планами" співачка.

Зазначимо, про розлучення Ілона Маска та Grimes стало відомо не так давно. Пара витримала три роки подружнього життя. Разом екси виховують спільного сина - X Æ A-12. З колишньою дружиною знаменитий винахідник залишився у хороших стосунках.

Нагадаємо, нещодавно MELOVIN зізнався, коли у нього був перший секс. Артист не поспішав починати жити статевим життям.

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