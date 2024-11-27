Ексдружина Ілона Маска шокувала заявою про суди за опіку над їхніми дітьми: "Ситуація жахлива"

Колишня дружина американського винахідника та мільярдера Ілона Маска - співачка Grimes – шокувала заявою про суди за опіку над їхніми спільними дітьми.

Закохані розірвали стосунки 2021 року. Наразі ж вони судяться за опіку над спільними дітьми – двома синами та донькою. Судова тяганина триває вже понад рік. Grimes натякнула, що ситуація наразі жахлива. Зокрема, суди відбуваються в тому штаті, де закон не стоїть на боці матері. Ба більше, артистка заявляє, що її модельну кар'єру та дописи в Instagram використовують проти неї, аби відсудити опіку над дітьми. Співачка ділиться, що за цей час просто не впізнає Ілона Маска, якого вона колись кохала.

"Я провела рік у битві в штаті, де ситуація з правами матерів жахлива, де мої дописи в Instagram і модельний бізнес використовується як причина, через яку я не можу мати опіку над своїми дітьми. Я боролася і віддалялася від кохання мого життя (Ілона Маска – прим. ред.), бо він став для мене невпізнаваним", - поділилася артистка, пише People.

Ілон Маск та Grimes / Фото: Associated Press

Grimes говорить, що особливо нічого публічно про судовий процес розповідати не може. Однак, за її словами, одного зі своїм дітей вона вже не бачила майже пів року: "Я не бачила одного зі своїх малюків 5 місяців. І це тільки те, що можна говорити публічно, оскільки більша частина мого досвіду за останні роки повинна залишитися за зачиненими дверима".

Також артистка зізналась, що останній рік була не в найкращому моральному стані. Зокрема, вона може втратити своїх дітей, окрім того, судова тяганина з Маском може зробити її банкруткою. Тож, як говорить Grimes, наразі їй взагалі не до творчості.

"Загроза втратити своїх дітей і збанкрутувати, борючись за них, не дуже сприяє творчим думкам. Я просто спала і плакала кожну хвилину", - ділиться артистка.

Ілон Маск та Grimes / Фото: Associated Press

Зазначимо, перший син Grimes та Ілона Маска з'явився на світ 2020 року. Вже через рік після народження малюка пара розійшлася. Однак через декілька місяців після їхнього розриву на світ за допомогою сурогатного материнства з'явилася донька. Пізніше виявилося, що в колишніх закоханих є ще один син. Судитися за опіку над дітьми Маск та Grimes почали восени 2023 року. Тоді співачка подала заяву до суду, але виявилося, що мільярдер її випередив.

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