Ексдружина Ілона Маска вимагає мільярдера дозволити їй побачити їхнього трирічного сина

Колишня дружина Ілона Маска Клер Буше, вона ж співачка Grimes, звинуватила мільярдера в тому, що він не дозволяє їй бачитися з їхнім трирічним сином Х.

Співачка публічно звернулася до свого ексчоловіка у Twitter. Клер написала своє звернення під публікацією американського журналіста Волтера Айзексона, який опублікував фото Маска з його новою дівчиною Шівон Зіліс та молодшими дітьми.

У своїй відповіді колишня дружина Маска, повідомила, що його теперішня обраниця заблокувала її у соцмережах, а також наголосила, що поява дітей у пари "розбила її сім'ю".

"Скажи Шівон, щоб вона розблокувала мене і скажи Ілону, щоб він дозволив мені побачити мого сина, або відповів моєму адвокату. До цих пір мені навіть не дозволяли бачити фото цих дітей, не дивлячись на те, що ця ситуація розбила мою сім'ю", - написала Клер.

Фото: twitter.com/Grimezsz

Щоправда, вже за деякий час коментар співачки під публікацією журналіста зник. Вочевидь, власник Twitter вирішив "підчистити" неприємні слова від колишньої.

Нагадаємо, що Ілон Маск та Клер Буше були разом від 2018 року до 2021-го. У стосунках у пари народилося двоє дітей - донька, яку народила сурогатна мати, та син.

Ілон Макс з сином

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