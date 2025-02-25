Ексдружина Кличка похизувалася успіхами 19-річного сина від мера Києва у збірній України з баскетболу

Молодший син мера Києва Віталія Кличка дебютував у збірній України з баскетболу.

Досягненнями 19-річного Максима-Олександра поділилася його мама Наталія Єгорова. Спортсмен взяв участь у завершальному матчі відбору на "Євробаскет-2025". Тим часом колишня дружина Кличка ретельно стежила за баскетбольною грою України проти Португалії. Максим-Олександр грав за збірну під номером 16.

Син Віталія Кличка дебютував у збірній України з баскетболу / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

"Збірна України з баскетболу проводить останній матч у кваліфікації до "Євробаскету-2025" у Португалії. Серце матері б'ється. З гордістю та радістю в прямому ефірі спостерігаю за сином", - поділилася колишня дружина Кличка.

Син Віталія Кличка дебютував у збірній України з баскетболу / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Наталія Єгорова дивилася гру сина у прямому ефірі. Вона зізнається, що неабияк хвилювалася, що аж серце билося прискорено. Тим не менш, вона намагалася підбадьорювати і тішилася кожному досягненню Максима-Олександра. Врешті, збірна України перемогла Португалію. Єгорова додала, що пишається сином.

Син Віталія Кличка дебютував у збірній України з баскетболу / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

"Попередження: нервовим мамам не рекомендується спостерігати за грою дитини. Побічні ефекти можуть включати надмірне підбадьорювання, прискорене серцебиття та неконтрольовані стрибки!. Так пишаюся!", - додала Єгорова.

Син Віталія Кличка дебютував у збірній України з баскетболу / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Зазначимо, Віталій Кличко та Наталія Єгорова розлучилися влітку 2022 року. У колишнього подружжя є троє спільних дітей. Всі вони проживають за кордоном, де й здобувають освіту.

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