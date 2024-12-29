Ексдружина Кличка похизувалася, як з їхніми трьома дітьми готувала страви для святкового столу

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка – Наталія Єгорова – потішила фанів родинним контентом.

У своєму фотоблогу Наталія оприлюднила кадри, як з синами й донькою готувалася до Різдва. Зокрема, показала як готувала м'ясо, прикрашала дім і розпаковувала новорічні светри для усієї родини.

Наталія Єгорова з дітьми від Кличка / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Наталія Єгорова з дітьми від Кличка / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Наталія Єгорова з дітьми від Кличка / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Компанію з приготування святкових страв склала Єлизавета-Вікторія. Вона допомагала нарізати інгредієнти. А потім задекорувала стіл і розставила на ньому все необхідне. Вже надвечір родина приміряла светри та готувалася сідати за вечерю. З кадрів видно, як двоє синів Кличка роблять останні приготування й нарізають для всіх м'ясо.

Наталія Єгорова з дітьми від Кличка / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Наталія Єгорова з дітьми від Кличка / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Наталія Єгорова з дітьми від Кличка / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Авжеж не обійшлося без родинних фото на згадку. Тож Наталія організувала імпровізовану фотосесію з дітьми поблизу новорічної ялинки. Результатами фотознімань зірка вже ділилася раніше.

"Архіви із затишного Різдва. Сім'я, сміх і надзвичайно цінні дрібниці. Бажаю всім моїм підписникам і друзям чудових свят, наповнених любов’ю та теплом у кожній родині", - замилувала Єгорова.

Наталія Єгорова з дітьми від Кличка / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Могилевська ділилася рецептом свого улюбленого новорічного салату, простого в приготуванні.

Наталія Могилевська розсекретила рецепт свого найулюбленішого салату на Новий рік

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