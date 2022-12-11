Ексдружина Віталія Кличка показала 22-річного сина-красеня від мера Києва

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка Наталія Єгорова поділилася з підписниками у Instagram світлиною їхнього спільного сина Єгора-Даніеля Кличка.

У сторіз своєї сторінки у фотоблогу Наталія розмістила рідкісне фото з 22-річним парубком, який дуже схожий на свою маму. "Кого можна любити більше, ніж власних дітей", - так підписала фотографію Єгорова.

Ексдружина Віталія Кличка з їхнім сином / Фото: instagram.com/natalia_klitschko_official

Зазначимо, що Наталія та Віталій Клички оголосили про своє розлучення у серпні цього року. Пара була у шлюбі 25 років. Вони одружилися у квітні 1997-го. У експодружжя є троє дітей: сини 22-річний Єгор-Деніель та 17-річний Максим і 20-річна донька Єлизавета-Вікторія.

Як зізнавався Кличко, після розлучення з Наталею вони залишилися у гарних взаємовідносинах. Проте, ексдружина мера Києва після розриву з ним вирішила повернути своє дівоче прізвище.

Окрім того, подейкують, що Кличко закрутив роман, проте нову обраницю він представляти загалу не квапиться.

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