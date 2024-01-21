Ексдружина Кличка показала, як катається на лижах за кордоном після двох років перерви

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, блогерка Наталія Єгорова, показала, як минає її відпочинок у горах.

У своєму фотоблогу блогерка, яка наразі проживає у Німеччині, постала у зимовому лижному комбінезоні на лижах. За словами Єгорової, вона вже тривалий час не каталася на лижах, тому їй було доволі складно. Втім, вона все ж опанувала їх.

"Через два роки перерви я знову катаюся на лижах. Не можу сказати, що це було легко, але після деякого часу й зусиль моє тіло пригадало, як це кататися на лижах", - написала ексдружина Кличка.

Наталія Єгорова / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Наталія Єгорова / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Наталія Єгорова / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Після зимових розваг Наталія Єгорова вирушила на прогулянку споглядати на гірські краєвиди. Вона зробила декілька світлин і потішила ними шанувальників. На зображенні усміхнена ексдружина Кличка позує на тлі засніжених гір і тішиться сонцю. І зазначила, що це був "неймовірний день".

Наталія Єгорова / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Наталія Єгорова / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Нагадаємо, раніше блогерка й коуч Наталія Єгорова оприлюднила фото з трьома помітно підрослими дітьми від Віталія Кличка й розповіла, як вони затишно відсвяткували Різдво у Німеччині.

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