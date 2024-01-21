Ексдружина Кличка показала, як катається на лижах за кордоном після двох років перерви

Наталія похизувалася гірськими краєвидами.
Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, блогерка Наталія Єгорова, показала, як минає її відпочинок у горах.
У своєму фотоблогу блогерка, яка наразі проживає у Німеччині, постала у зимовому лижному комбінезоні на лижах. За словами Єгорової, вона вже тривалий час не каталася на лижах, тому їй було доволі складно. Втім, вона все ж опанувала їх.
"Через два роки перерви я знову катаюся на лижах. Не можу сказати, що це було легко, але після деякого часу й зусиль моє тіло пригадало, як це кататися на лижах", - написала ексдружина Кличка.
Після зимових розваг Наталія Єгорова вирушила на прогулянку споглядати на гірські краєвиди. Вона зробила декілька світлин і потішила ними шанувальників. На зображенні усміхнена ексдружина Кличка позує на тлі засніжених гір і тішиться сонцю. І зазначила, що це був "неймовірний день".
Нагадаємо, раніше блогерка й коуч Наталія Єгорова оприлюднила фото з трьома помітно підрослими дітьми від Віталія Кличка й розповіла, як вони затишно відсвяткували Різдво у Німеччині.
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