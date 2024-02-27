Ексдружина Кличка показала, як своє 50-річчя у Німеччині відсвяткувала

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка – Наталія Єгорова – повідомила, що сьогодні, 27 лютого, їй виповнилося 50 років.

З цієї нагоди Єгорова опублікувала святковий допис і подякувала всім, хто робить її життя неперевершеним:

"Я ще досі не вірю у це! Мені 50... Дякую всім за чудові побажання. Я безмежно вдячна за моє прекрасне життя. Я також дуже вдячна всім тим чудовим людям, близьким, моїй родині, дітям, друзям, які були, є і будуть поруч зі мною у всі моменти мого життя, під час злетів і падінь, у радості і горі, у щасті і в темряві. Моє оточення – це моє найцінніше багатство. Люблю вас усіх. І з великою цікавістю захоплено починаю новий розділ мого життя", - зворушила Єгорова.

Наталія Єгорова святкує 50-річчя / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

До слова, свій ювілей ексдружина Кличка, вочевидь, зустріла вдома у Німеччині. Наталія у джинсах і білій футболці та святковим обручем показала, як задмухує свічки на торті. На столі іменинниці у цей час стоїть великий букет різнокольорових троянд.

Наталія Єгорова святкує 50-річчя / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Своєю чергою, підписники Наталії привітали її у коментарях і залишили чимало компліментів і побажань:

З Днем народження, красуне Наталю!

Неймовірна. Надихаєте. Будьте щасливі та веселі

Ні, це не про тебе! Вітаю з 25-річчям

Наталія, з днем народження! Щастя

Нагадаємо, сьогодні, 27 лютого, своє день народження також святкує мама ведучої Катерини Осадчої. Знаменитість оприлюднила фото мами з онуком.

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