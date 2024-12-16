Ексдружина Кличка показала, як у Лондоні проводить час із дорослим сином-красенем від мера Києва

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка майже не показується зі своїми дітьми та переважно тримає особисте життя в таємниці.

Однак цього разу модель Наталія Єгорова зробила виняток. Колишня обраниця Віталія Кличка поїхала з Німеччини до Лондона, аби насолодитися відпочинком та зарядитися різдвяним настроєм. Компанію Єгоровій склав дорослий син від Віталія Кличка.

Наталія Єгорова з сином від Віталія Кличка / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

У своєму Instagram Наталія Єгорова показала, як прогулювалася вулицями міста з юнаком, який за зростом значно вищий за неї. Модель для прогулянки обрала джинси та пальто, а от син – спортивний лук. Вони милувалися різдвяними декораціями та позували біля яскраво прикрашеної новорічної ялинки.

Наталія Єгорова з сином від Віталія Кличка / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Наталія Єгорова не вказувала, з яким саме сином проводила час у Лондоні, а на кадрах позувала з ним зі спини. Однак можна припустити, що компанію моделі склав 24-річний Єгор-Даніель. До слова, саме він проживає в Лондоні. Тим часом молодший син колишнього подружжя Максим перебуває у Німеччині.

Нагадаємо, нещодавно режисер Алан Бадоєв вперше за тривалий час показав свого сина Бориса. Знаменитість зворушливо привітав юнака з днем народження.

Читайте також: