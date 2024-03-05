Ексдружина Кличка показала їхнього 18-річного сина-баскетболіста і похизувалася його досягненнями

Син політика професійно займається спортом, щоправда, не боксом, як свого часу батько, а баскетболом.

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка – Наталія Єгорова – похизувалася спортивними досягненнями їхнього 18-річного сина Максима.

Так, син експодружжя професійно займається баскетболом. У своєму Instagram Єгорова опублікувала кадри з баскетбольної гри сина. Як зазначила модель, у Максима закінчився перший гральний сезон. Єгорова додала, що неабияк пишається сином та знає, що попереду на нього чекає ще чимало досягнень, адже його життєвий шлях лише тільки-но починається.

"Я неабияк пишаються тобою! Твій перший баскетбольний сезон закінчився! Продовжуй рухатися до своєї мети! Твоя подорож тільки почалася. Дуже люблю тебе", - звернулася до сина Єгорова.

Син Віталія Кличка та Наталії Єгорової / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Про свої баскетбольні досягнення висловився і сам Максим. Він подякував гравцями з команди, а також тренерам за те, що доклали зусиль, аби успішно завершити гральний сезон.

"Це була найкраща команда, частиною якої я коли-небудь був. Дякую моїм товаришам з команди, тренерам та спільноті за те, що зробили цей сезон особливим", - висловився Максим.

Нагадаємо, нещодавно Наталії Єгоровій виповнилося 50 років. Модель показала, як у Німеччині святкувала свій день народження.

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