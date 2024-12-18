Ексдружина Кличка показала їхнього 24-річного сина-випускника і розкрила, де він навчався у Лондоні

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка показала їхнього сина-випускника.

24-річний Єгор-Даніель жив та здобував освіту в Лондоні. Як поділилася співачка Наталія Єгорова, син навчався у Лондонській школі економіки і політичних наук. А зараз у юнака нарешті настав випускний.

Колишня обраниця мера Києва опублікувала фото зі свята. Вона показалася з Єгором-Даніелем, який позував у мантії випускника та хизувався своїм новеньким дипломом. Як зазначила Наталія Єгорова, вона неабияк пишається сином.

Колишня дружина Віталія Кличка з їхнім старшим сином / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

"Найголовніше для мене — щоб ти був щасливий, який би шлях ти не обрав. Я неймовірно пишаюся. Вітаю з твоїм успіхом!" — зазначила Наталія Єгорова.

Колишня дружина Віталія Кличка з їхнім старшим сином / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Зазначимо, Віталій Кличко та Наталія Єгорова прожили в шлюбі 26 років. У колишнього подружжя є троє спільних дітей — Єгор-Даніель, Максим-Олександр та Єлизавета-Вікторія. Всі вони проживають за кордоном. Сама ж Єгорова перебуває у Німеччині. Однак незадовго до випускного сина вона поїхала до Лондона. Співачка показувала, як проводила час з Єгором-Даніелем.

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