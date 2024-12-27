Ексдружина Кличка показалася одразу з трьома їхніми дітьми у кумедних новорічних образах

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка – Наталія Єгорова – показалася одразу з трьома їхніми дітьми.

Родина у повному складі зустрічає новорічні свята. Так, на Різдво до будинку Єгорової приїхали двоє синів – 24-річний Єгор-Даніель і 19-річний Максим-Олександр, а також 22-річна донька Єлизавета-Вікторія. Всі разом вони організували імпровізовану фотосесію, результатом якої блогерка поділилася в Instagram.

На зображенні вся родина позує у тематичному family-луці, що стало для них традицією. Зокрема, для затишного сімейного вечора Наталія з дітьми від Кличка одягла светри з новорічним принтом, які мерехтять вогниками. А на їхньому тлі видніється величезна прикрашена ялинка.

Наталія Єгорова з дітьми / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Як зізнається 50-річна знаменитість, саме це наповнює її щастям у ці свята:

"Щасливого Різдва! Як жінка і мама, я вкладаю свою душу у створення магії святкового періоду. Тепло, блиск, традиції (моя щорічна традиція – це потворні різдвяні светри) – це все, щоб наповнити дім щастям. А коли мої дорослі діти повертаються додому, вони додають особливої енергії, яка довершує атмосферу", - замилувала підписом фото Наталія.

Наталія Єгорова / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Нагадаємо, нещодавно ведуча Ольга Фреймут показалася у Києві та як після довгої розлуки зі старшою донькою проводить час на Батьківщині.

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