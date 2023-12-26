Ексдружина Кличка показалася з трьома їхніми дітьми: який вигляд мають сини і донька мера Києва

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка – Наталія Єгорова – показалася одразу з трьома їхніми дітьми.

До слова, співачка вкрай рідко публікує сімейні фото. Утім, з нагоди Різдва вона зробила виняток. У своєму Instagram Єгорова поділилася знімками, де позувала одразу з трьома дітьми від мера Києва.

На першому кадрі сімейство зображено на тлі новорічної ялинки. Наталія Єгорова позувала в обтислій сукні, тим часом діти – у різдвяних family look.

Наталія Єгорова з дітьми від Віталія Кличка / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

На наступному знімку 21-річна Єлизавета-Вікторія тримала на руках хатню улюбленицю, поруч із сестрою позував 18-річний Максим, а от 23-річний Єгор-Даніель стояв біля мами та обіймав її за плече.

Наталія Єгорова з дітьми від Віталія Кличка / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Зазначимо, Наталія Єгорова та Віталій Кличко прожили в шлюбі від 1996 року до 2022-го. Разом вони виховують трьох дітей – доньку Єлизавету-Вікторію та синів Єгора-Даніеля та Максима-Олександра. Спадкоємці Віталія Кличка живуть за кордоном, а до України не приїжджають. Різдво діти провели в Німеччині. Раніше Наталія Єгорова показувала, як вони зустріли свято.

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