Ексдружина Кличка різко відповіла на хейт, що в 50 років стала моделлю і робить відверті фото

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка – Наталія Єгорова – відповіла на хейт, що стала моделлю в 50 років та знімається у відвертих фотосетах.

Так, днями Єгорова поділилася кадрами з нової фотосесії. Знаменитість поставала перед камерами у джинсовому костюмі та білій майці. Позуючи перед фотографами, модель деякий одяг знімала.

Наталія Єгорова / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

У коментарях думки користувачів розділилися. Одні захоплювалися Наталією Єгоровою, а інші дорікнули, мовляв, на свій вік вона дійсно має гарний вигляд, але роздягатися – то вже занадто: "Так, ви маєте гарний вигляд на свій вік, чому ж так вам хочеться роздягнутися, просто дуже хочеться?".

Наталія Єгорова / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Модель не стала терпіти докорів. Вона порадила користувачці попрацювати над власними комплексами, а не писати критику під чужими відео. Також Єгорова додала, що раптом не подобається її контент, то можна просто не стежити за її фотоблогом.

"Ми всі роздягаємося, щодня! Ми приходимо в цей світ голяка. Якщо вас бентежить або дратує жіночність та краса жіночого тіла, то, можливо, варто замислитися про свої комплекси і приховані за ними травми…А ще простіше: не подобаються мої фото – видаляйтесь з мого блогу", - відповіла Єгорова.

Допис Наталії Єгорової / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Нагадаємо, напередодні свого 50-річчя Наталія Єгорова ділилася радісною новиною, що повернулася до модельної кар'єри. Знаменитість активно ділиться кадрами зі своїх фотосесій, зокрема й відвертими.

Читайте також: