Ексдружина Кличка розпочала модельну кар'єру і знялася у сміливому фотосеті без бюстгальтера

Наталія Єгорова оголосила про повернення в модельний бізнес.
Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка - блогерка Наталія Єгорова – розпочала модельну кар'єру.
Про це 49-річна знаменитість повідомила у своєму Instagram. Єгорова підписала контракт з агенством MGM Models і вже встигла знятися у професійному фотосеті. Зокрема, знаменитість позувала перед камерою в різних образах. Особливо увагу користувачів привернули світлини, де Єгорова сміливо позує без бюстгальтера.
Колишня обраниця Віталія Кличка раніше працювала моделлю, однак покинула цю справу. Свого часу знаменитість вирішила присвятити себе вихованню дітей, тож на кар'єру в неї не було часу.
Наразі ж у свої майже 50 років Єгорова повертається до улюбленої справи. Знаменитість своїм прикладом хоче показати, що вік не повинен стояти на заваді у досягненні бажань, цілей та мрій.
"Навіть у 50 можна почати все спочатку. Неважливо ,скільки тобі років. Завжди можна почати щось нове і багато створити. Жінки прекрасні в будь-якому віці", - зазначила Наталія.
До речі, чимало користувачів підтримали Єгорову в її починаннях. Вони побажали їй успіхів та зазначили, що їй неодмінно вдасться досягнути чудових результатів у моделінгу.
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