Ексдружина Кличка розпочала модельну кар'єру і знялася у сміливому фотосеті без бюстгальтера

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка - блогерка Наталія Єгорова – розпочала модельну кар'єру.

Про це 49-річна знаменитість повідомила у своєму Instagram. Єгорова підписала контракт з агенством MGM Models і вже встигла знятися у професійному фотосеті. Зокрема, знаменитість позувала перед камерою в різних образах. Особливо увагу користувачів привернули світлини, де Єгорова сміливо позує без бюстгальтера.

Наталія Єгорова / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Колишня обраниця Віталія Кличка раніше працювала моделлю, однак покинула цю справу. Свого часу знаменитість вирішила присвятити себе вихованню дітей, тож на кар'єру в неї не було часу.

Наразі ж у свої майже 50 років Єгорова повертається до улюбленої справи. Знаменитість своїм прикладом хоче показати, що вік не повинен стояти на заваді у досягненні бажань, цілей та мрій.

Наталія Єгорова / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

"Навіть у 50 можна почати все спочатку. Неважливо ,скільки тобі років. Завжди можна почати щось нове і багато створити. Жінки прекрасні в будь-якому віці", - зазначила Наталія.

До речі, чимало користувачів підтримали Єгорову в її починаннях. Вони побажали їй успіхів та зазначили, що їй неодмінно вдасться досягнути чудових результатів у моделінгу.

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