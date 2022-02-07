Ексдружина Кості Меладзе про його зради з Брежнєвою: "Розлучення він не хотів"

Яна Сумм зізналася, що саме вона поставила крапку у стосунках.

Колишня дружина композитора та продюсера Костянтина Меладзе Яна Сумм пригадала той непростий період свого життя, коли колишній крутив за її спиною роман з Вірою Брежнєвою.

У програмі "Наодинці з усіма" жінка пригадала, що почала підозрювати чоловіка у зрадах і, врешті, знайшла підтвердження своїм здогадкам у телефоні благовірного.

"І тоді я не витримала, набрала її номер. Сказала: "Я не маю ні докорів, ні претензій. Для мене телефонувати вам це приниження. Але я йду на це з однієї причини: мені треба розуміти, що відбувається у моїй сім'ї". Відповідь була нещирою: "У нас робочі та дружні стосунки, як у батька з дочкою… Він мій наставник. Нічого нема", - пригадала відповідь Брежнєвої Сумм.

Костянтин Меладзе з ексдружиною та дітьми / Paparazzi

У той час співачка намагалася побудувати сімейне життя з бізнесменом Михайлом Кіперманом, від якого 2009 року народила доньку Сару. Втім, 2012-го шлюб розвалився. Подейкували, що самечерез таємний роман Брежнєвої з Меладзе.

Коли дружина композитора таки дізналася про зраду, вона вирішила самостійно поставити крапку у цьому любовному трикутнику:

"Він думав, що від таких чоловіків, як він, жінки самі не йдуть. І розлучення він не хотів. Але я попросила окремого проживання. Сказала, що він має зібрати речі. До дітей може приходити стільки, скільки вважає за потрібне. Якщо він не йде, піду з дітьми я. Вдячна йому за те, що відпустив мене із цього емоційного пекла. Дякую, що пішов швидко і по-доброму. Спочатку в мене настав спокій. Потім я стала розуміти, що нарешті живу, дихаю, приходжу до тями. Після розлучення я стала сильнішою", - зізналася жінка.

instagram.com/ververa

Сумм пригадала, що тоді шлюборозлучний процес затягнувся через трагедію – 2013-го року Меладзе на смерть збив 30-річну жінку. І тоді Брежнєва сама прийшла до них додому:

"Ця жінка прийшла до мене додому. Навіщо? Сказала, що хоче допомогти. А я думаю, вона прийшла, щоб вийти з підпілля. У мене було одне запитання: "В ім'я чого знадобилося стільки поламаних доль? Я ж телефонувала тобі. Порахуй, скільки років життя ви у мене забрали. Майже десять років! У відповідь широко відкриті очі: "Просто тоді я порахувала, що так буде краще". Коментарі зайві. Я зрозуміла, що більше не маю часу, жодного зайвого дня на всю цю "духовність" під назвою "ВІА Гра", - сказала Яна.

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе / instagram.com/ververa

Зараз у житті ексдружини Меладзе все налагодилося. Вже п'ять років Яна заміжня за чоловіком, на ім'я Олег. Він бізнесмен. Обранець Яни обожнює свою кохану та прийняв її дітей, як своїх.

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