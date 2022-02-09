Ексдружина Меладзе з доньками похизувалася відпочинком на Мальдівах

Ірина Меладзе з дітьми полетіли у відпустку.

Колишня дружина співака Валерія Меладзе Ірина разом з доньками влаштували собі незабутню відпустку.

Разом з 22-річною Софіко та 19-річною Аріною Ірина Меладзе полетіла у відпустку на Мальдіви. Про райський відпочинок жінка розповіла на сторінці в Instagram. Ексобраниця артиста розмістила кадри, на яких позує у білосніжній сорочці та солом'яному капелюшку на тлі океану.

instagram.com/irinameladze_

А от вже доньок Ірина показала у купальниках біля басейну: "Писати нема чого. Повний аут. Все…", - підписала кадри жінка.

instagram.com/irinameladze_

instagram.com/irinameladze_

Своєю чергою, підписники сторінки Ірини завалили її та доньок компліментами:

Просто красуня та мудра! Здоров'я та довгих років життя

Фантастично гарна Ірина

Клас! Які ви гарні

instagram.com/irinameladze_

Як відомо, Ірина була першою дружиною Валерія Меладзе. Вони пробули у шлюбі протягом 14 років. 2012 року стосунки між подружжям були фактично припинені. 21 січня 2014 року було задоволено позов Валерія Меладзе про розлучення. Від першого шлюбу у Меладзе є троє доньок.

Ірина та Валерій Меладзе

Втім, коли Меладзе ще був одружений на Ірині, у нього в 2004 році народився син Костянтин від екс"ВІА Гри" Альбіни Джанабаєвої. Подейкують, що того ж 2014-го пара одружилася. 2014-го на світ з'явився другий син закоханих Лука. 12 квітня 2021 року Джанабаєва народила чоловіку доньку, яку назвали Агата.

Альбіна Джанабаєва та Валерій Меладзе / instagram.com/meladzemusic

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