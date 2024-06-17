Ексдружина Михайла Хоми висловилася про його відмову від образу Дзідзьо: "Він себе проявити не міг"

Колишня дружина артиста Михайла Хоми, співачка SLAVIA, висловилася про його рішення відмовитися від образу Дзідзьо.

Виконавиця поділилася, що раніше її колишній не міг на повну проявити себе. Зокрема, у Дзідзьо були жартівливі пісні, які не давали змогу продемонстрували потужних вокальних даних. SLAVIA зазначила, що її ексчоловіка раніше не сприймали як серйозного артиста.

Утім, нині всі змінилося. Новий сценічний образ дозволяє Михайлу Хомі повністю проявитися. Як зазначила SLAVIA в інтерв'ю kp.ua, в її колишнього чоловіка неабиякий талант, тож вона рада, що артист нарешті його демонструє.

Дзідзьо з колишньою дружиною / Фото: instagram.com/slavia_official

"Я завжди була за те, щоб він проявив себе справжнього, свій справжній талант, свої неймовірні вокальні здібності, бо, звісно, в гурті Dzidzio настільки він себе проявити не міг. Ті пісні і образ були зовсім іншої направленості, люди не сприймали і не могли сприйняти його як серйозного артиста. Я завжди була за те, щоб він повернувся до себе, скажімо так, справжнього. І мені дуже подобається те, що він зараз робить. Це справжній Михайло", - розповіла співачка.

Нагадаємо, раніше SLAVIA пригадала, як вони з Михайлом Хомою святкували розлучення. Також артистка зізналась, в яких стосунках перебуває з колишнім чоловіком.

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