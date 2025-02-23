Ексдружина Миколи Тищенка показала їхнього підрослого сина і як відсвяткувала його 8-річчя

Син нардепа Миколи Тищенка та бізнесвумен Алли Барановської відсвяткував день народження.

Давиду виповнилося 8 років. Тож, у своєму Instagram Барановська присвятила синові вітальний допис. Зокрема, бізнесвумен адресувала хлопчикові теплі слова. Вона зазначила, що, попри все, вони з батьком люблять його і зроблять все можливе, аби син був щасливим.

Син Миколи Тищенка святкує день народження / Фото: instagram.com/allabonya

"Сину, ми з татом любимо тебе безмежно. Я зроблю все, щоб ти зберіг щасливі спогади у такі турбулентні часи…Твої мама і тато завжди поруч! З днем народження, мій хлопчик з дивовижно глибокими очима!" – написала бізнесвумен.

Син Миколи Тищенка святкує день народження / Фото: instagram.com/allabonya

Також Алла Барановська показала, як відсвяткувала 8-річчя сина. У святковий день вона організувала справжнє свято. Орендувала ігрову кімнату, замовила торт, піньяту. Що цікаво, Давид, схоже, захоплюється "покемонами", адже все довкола було прикрашено в цьому стилі.

Син Миколи Тищенка святкує день народження / Фото: instagram.com/allabonya

Окрім того, на архівних кадрах Алла Барановська показала, як син з роками змінився. Зокрема, вона опублікувала архівні фото Давида, де він ще зовсім маленький, та свіжі. Хлопчика просто не впізнати. Він подорослішав, неабияк змінився та став зовні схожим на маму.

Микола Тищенко з сином та колишньою дружиною / Фото: instagram.com/allabonya

Нагадаємо, нещодавно ведуча Катерина Осадча святкувала день народження сина. Хлопчикові теж виповнилося 8 років. Знаменитість ніжно вітала Івана зі святом і показувала їхні архівні фото.

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