Ексдружина Олега Кензова розкрила, де він зараз перебуває і яке нове громадянство отримує

Скандальний артист не живе в Україні та відмовчується про війну.

Колишня дружина співака Олега Кензова – Dj Madonnа – заговорила про його нове громадянство і розкрила, де він зараз перебуває.

Виконавець під час повномасштабної війни неабияк оскандалився. Спочатку артист намагався перейти на українську, засуджував російське вторгнення та навіть випускав патріотичні пісні. Однак риторика Кензова швидко змінилася. Артист оселився за кордоном, почав співати російською, не цурався виходити з путіністами на одну сцену, а про Україну забувся.

Колишня дружина співака в інтерв'ю Богдану Беспалову розповіла, що він зараз перебуває в Греції. Ба більше, вона говорить, що Кензов намагається отримати грузинське громадянство. Зокрема, він одружився з жінкою із Грузії, і в пари вже народилася дитина.

Олег Кензов із дружиною / Фото: instagram.com/okenzov_official

"Він у Греції. Він одружився з дівчиною, вона грузинка. Він подає на громадянство Грузії. У них вже дитина народилася", - прокоментувала Dj Madonnа.

Колишня дружина скандального Кензова також додала, що він закордоном намагається пристосуватися, співати російські та інші пісні. Dj Madonnа обурює, що досі деякі українці підтримують його. Однак вона сподівається, що скандальному артистові більше не знайдеться місця в Україні.

Нагадаємо, тим часом співачка Юлія Юріна, яка родом із Росії, намагається отримати українське громадянство. Однак нещодавно артистка зізналась, що їй вкотре відмовили в наданні паспорта України.

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