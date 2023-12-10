Ексдружина Остапчука чесно зізналась, чи перебуває зараз у стосунках

Колишня дружина ведучого Володимира Остапчука - нотаріусиня Христина Горняк – відверто поспілкувалася з підписниками.

Блогерці поставили чимало різних запитань. Звісно, у Христини цікавилися темою її особистого життя. У нотаріусині запитали, чи перебуває вона нині у стосунках. Блогерка чесно зізналась, що наразі її серце вільне.

"Ні, моє серце відкрите", - відверто відповіла Горняк.

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Також Христина розповіла, як дає раду складному емоційному стану. За словами блогерки, труднощі вона долає по-різному. Однак, найголовніше – це не засуджувати себе, а приймати.

"Усім, що може спрацювати в цей момент. По-різному: час із собою наодинці, друзі, танці, вино, психолог, музика…Головне, не засуджувати себе, не картати, не сваритися з собою, а прийняти той факт, що так сталось, дати собі час побути в такому стані, а потім обійняти себе, прийняти себе такою, яка є", - поділася Горняк.

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Нагадаємо, нещодавно лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець відповів, чи вільне його серце. Зокрема, музикант прокоментував, чи закоханий він зараз.

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