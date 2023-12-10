Ексдружина Остапчука чесно зізналась, чи перебуває зараз у стосунках

Також Христина поділилася, як дає раду складному емоційному стану.
Колишня дружина ведучого Володимира Остапчука - нотаріусиня Христина Горняк – відверто поспілкувалася з підписниками.
Блогерці поставили чимало різних запитань. Звісно, у Христини цікавилися темою її особистого життя. У нотаріусині запитали, чи перебуває вона нині у стосунках. Блогерка чесно зізналась, що наразі її серце вільне.
"Ні, моє серце відкрите", - відверто відповіла Горняк.
Також Христина розповіла, як дає раду складному емоційному стану. За словами блогерки, труднощі вона долає по-різному. Однак, найголовніше – це не засуджувати себе, а приймати.
"Усім, що може спрацювати в цей момент. По-різному: час із собою наодинці, друзі, танці, вино, психолог, музика…Головне, не засуджувати себе, не картати, не сваритися з собою, а прийняти той факт, що так сталось, дати собі час побути в такому стані, а потім обійняти себе, прийняти себе такою, яка є", - поділася Горняк.
Нагадаємо, нещодавно лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець відповів, чи вільне його серце. Зокрема, музикант прокоментував, чи закоханий він зараз.
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