Ексдружина Остапчука майстерно відповіла на закиди, що він її кинув, бо вона - бездітна

Христина перевірила своє жіноче та репродуктивне здоров'я, однак знайшлися користувачі, які помітили в цьому прихований підтекст.

Ексдружина Володимира Остапчука, нотаріусиня та блогерка Христина Горняк, майстерно відповіла на закиди, що ведучий її кинув, бо вона – "бездітна".

Так, днями колишня обраниця шоумена перевірила своє жіноче та репродуктивне здоров'я. Зокрема, Христина хотіла переконатися, чи всі показники в нормі та чи впливають її проблеми з ниркою на здатність в майбутньому народити. Цим вона відверто поділилася з підписниками у фотоблогу.

Однак, знайшлися й ті користувачі, які помітили в словах Горняк прихований підтекст. Вони почали виписувати блогерці, що вона – "бездітна", мовляв, тому її й кинув шоумен.

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Христина не стала терпіти таких закидів. Вона поставила хейтерів на місце. Горняк наголосила, що з її здоров'ям все чудово та трішки показала результати своїх аналізів. Як зазначила блогерка, вони в неї навіть кращі, за норму, чому задоволені і лікарі, і вона.

"Хто каже, що я старенька і вже безплідна, хочу сказати, що я ще ого-го, мій АМГ (антимюллерів гормон) навіть трішки вище норми. Лікарі задоволені, і я теж. Все, що я в майбутньому хочу зробити, це тільки тому, що я не хочу хвилюватися, а не тому, що маю показання. І це говорить про те, що відкладене материнство – класна штука, якщо наразі ви не маєте можливості стати мамою", - відповіла на закиди Христина.

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Тим часом хейтерам блогерка порадила не лізти до чужого життя. За словами Горняк, якщо вона вже стресостійка до таких повідомлень, то когось, а особливо того, в кого є проблеми, може це образити.

"Яке в нас інколи зле суспільство. Уявіть, якби я була обмежена за здоров'ям і репродуктивній функції або ще щось. Отримавши таке повідомлення, могла б дуже засмутитись…", - зазначила блогерка.

Христина Горняк відповіла хейтерам / Фото: instagram.com/kristygor

Нагадаємо, тривалий час Христина Горняк мешкала за кордоном. Однак нещодавно вона остаточно повернулася до України. Блогерка пояснила, чому відмовилася від життя за кордоном.

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