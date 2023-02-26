Ексдружина Остапчука на Мальдівах похизувалася стрункою фігурою у купальнику

Христина також показала, як тримає свою фігуру у тонусі.

Ексдружина українського ведучого Володимира Остапчука – нотаріусиня Христина Горняк – після новин про одруження колишнього гайнула на відпочинок на Мальдіви.

У своєму Instagram блогерка ділиться світлинами, як минає її релакс на островах. Серед іншого Христина опублікувала відео, де хизується своєю стрункою фігурою у купальнику.

"Як же вчинити з помилками минулого? Зробити їх надбанням історії" - Гері Чепмен!" – філософськи підписала знімок Горняк.

Христина визнала, що хоч фігура в неї і струнка, утім далеко не ідеальна. За словами нотаріусині, вона лінується виконувати фізичні вправи регулярно. Утім, під час відпочинку блогерка вирішила потренуватися.

"Моє тіло далеко неідеальне, але це тільки тому, що я лінуюся над ним працювати регулярно. Та я його люблю", - додала Христина.

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

До речі, на Мальдіви нотаріусиня поїхала не сама. Хто саме їй склав компанію, вона вирішила тримати у таємниці. Утім Христина пообіцяла, що обов'язкового згодом про це розповість. До свого допису Горняк додала смайлик у вигляді червоного серця.

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Зазначимо, днями Христина заінтригувала цікавими новинами. Зокрема, нотаріусиня у Відні сходила на побачення з таємничим незнайомцем та поділилася своїми думками з приводу цього.

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