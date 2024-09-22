Ексдружина Остапчука на пікантних фото в боді похизувалася стрункою та підтягнутою фігурою

Ексдружина ведучого Володимира Остапчука - нотаріусиня та блогерка Христина Горняк – знялася у доволі пікантному фотосеті.

Результатом Горняк вже встигла похизуватися у своєму Instagram. Блогерка опублікувала фото, де вона постала лише в самому синьому боді з тоненькою бретелькою. Образ Христина доповнила браслетом, сережками, а також масивним поясом, який красувався на талії.

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Загалом, у пікантному фотосеті засмагла блогерка продемонструвала свою підтягнуту та струнку фігуру.

"У неділю можна все!" – коротко підписала кадри Горняк.

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Підписники Христини теж не минули повз її нових фото. Вони просто засипали кумирку компліментами. Як писали користувачі, нові кадри доволі гарячі та пікантні.

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Христино, як завжди, ви неймовірна та дуже-дуже гарна!

Ну як можна бути такою хот?

Ти просто неймовірна!

Нагадаємо, нещодавно олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх знялася у зухвалому фотосеті, де продемонструвала свою струнку фігуру. Також спортсменка поділилася, як стала обличчям відомого українського бренду одягу.

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