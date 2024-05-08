Ексдружина Остапчука неочікувано приїхала до їхнього будинку, де він збирається жити з новою коханою

Ексдружина Володимира Остапчука неочікувано показалася біля їхнього спільного будинку, який він облаштовує вже з новою обраницею.

Нотаріусиня Христина Горняк у своєму Instagram розповіла про мету свого приїзду. За словами блогерки, вона вирішила перевірити спільне майно та чи все добре з будинком. Христина зізналась, що це було складне рішення. Однак вона мусила це зробити.

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

"Приїхала, перевірила спільне майно, все зафіксувала. Потрібно було зафіксувати все, що там і як. Давно я тут не була. Це було не просто, але це необхідно", - зазначила Христина.

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Загалом, Володимир Остапчук та Христина Горняк не змогли розлучитися без скандалів. Виявилося, що колишні закохані не дійшли згоди, як поділити спільне майно. Зокрема, це стосується будинку під Києвом, який вони почали будувати незадовго до війни. Вже після розлучення Остапчук почав облаштовувати оселю з новою дружиною Катериною Полтавською та планував із нею там жити.

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