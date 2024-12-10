Ексдружина Остапчука після повернення до України заговорила про весілля: "Ніхто не знає"

Христина також відповіла, чи буде повертатися за кордон.
Колишня дружина українського ведучого Володимира Остапчука – Христина Горняк – поділилася планами на майбутнє.
Так, у своїх сторіз Христина зізналася, що найближчим часом точно не планує виїжджати за кордон, де тривалий час прожила під час війни. Натомість блогерка постійно демонструє свою патріотичну позицію. І у фотоблогу активно ділиться, як на рідній землі допомагає Батьківщині й регулярно волонтерить. Зокрема, нещодавно вона побувала на Донеччині й привезла для українських бійців авто.
"Я так люблю Київ. Навіть не уявляю знову кудись переїхати. Думаю, мій переїзд можливий тільки якщо за чоловіком, як я завжди казала. А так – ні, поки не збираюсь", - поділилася Горняк.
Крім того, нотаріусиня неочікувано показала фото у весільній сукні. Й на одне із запитань юзерів відповіла, що поки не має наміру швидко виходити заміж. Натомість каже, що лише після віднайдення справжнього кохання зможе узаконити стосунки.
"Як тільки, так одразу. Взагалі, як буде – ніхто не знає. Але про родину я, звичайно, мрію. Та я хочу не просто заміж, а хочу поруч людину з однаковими цінностями і так далі. Тому тут не просто вже. Але сукні весільні мені личать, згодна", - пояснила блогерка.
Нагадаємо, нещодавно шоумен Микита Добринін також розповів про своє особисте життя. Він заявив про розставання з колишньою обраницею після довготривалих стосунків.
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