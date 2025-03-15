Ексдружина Остапчука поділила з ним майно після трьох років скандалів

Нотаріусиня та блогерка Христина Горняк остаточно поділила майно з ведучим Володимиром Остапчуком.

Зокрема, йдеться про їхній будинок, який вони спільно нажили за час свого минулого шлюбу. Як відомо, пара від 2022 року розлучена та увесь цей час нерухомість постійно ставала причиною їхніх публічних скандалів. Врешті, 15 березня Христина у фотоблогу повідомила радісну звістку - питання оселі було врегульовано без судової тяганини, шляхом медіації.

"Це було моє найкраще місячне затемнення за 2,5 роки! Поліна (адвокат – прим. ред.) зробила все, як я і хотіла, а саме без суду, шляхом медіації! Тому я відкриваю цей коридор затемнень з усмішкою і видихом! Деталі не коментую, тема закривається. Ура!" – написала Христина.

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Нагадаємо, Остапчук і Горняк розпочали будівництво під Києвом, коли перебували у шлюбі, 2021 року. Проте через рік оголосили про розлучення. І з того періоду колишня ведучого у публічному просторі неодноразово наголошувала, що хотіла розділити майно шляхом мирних перемовин. Проте тоді шоумен нібито відмовлявся йти на контакт. Та зрештою, колишнє подружжя все ж вирішило проблему раз і назавжди.

До слова, зараз Христина Горняк живе у квартирі, яку колись придбала в елітному районі Києва за 133 тисячі доларів. Блогерка вже показала, який вигляд має оселя зсередини.

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