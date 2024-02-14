Ексдружина Остапчука показала фото з їхнього весілля і зізналась, чи оговталась після розлучення

Ексдружина шоумена Володимира Остапчука, нотаріусиня й блогерка Христина Горняк, відповіла, чи оговталася після їхнього розлучення.

Зокрема, Христина поспілкувалася з підписниками в Instagram, які й поставили їй відповідне запитання. Блогерка відповіла, що розлучилася понад рік тому. Горняк пропрацювала з психологом їхній розрив з шоуменом та наголосила, що не сумує за минулим, а колишньому бажає лише щастя.

До своєї відповіді Горняк додала фото з їхнього весілля. Щоправда, на знімку зображена лише вона в образі нареченої.

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

"Я розлучилася 4 жовтня 2022 року. Це вже рік і чотири місяці. Я пропрацювала все, пробачила і йду далі. Я ж обираю бути щасливою, а не померти в смутку від ран минулого життя! Це все досвід, приймаю його з вдячністю і йду далі! Бажаю всім учасникам цієї історії тільки добра", - прокоментувала блогерка.

Нагадаємо, в Мережі раніше ширилися чутки, що Володимир Остапчук зраджував колишню дружину з нинішньою. Нещодавно 23-річна обраниця шоумена різко відповіла на звинувачення.

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