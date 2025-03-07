Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ексдружина Остапчука показала зсередини свою розкішну квартиру за 133 тисячі доларів

Ексдружина Остапчука показала зсередини свою розкішну квартиру за 133 тисячі доларів

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Христина Горняк мешкає в елітному районі Києва.

Колишня дружина українського ведучого Володимира Остапчука показала свою розкішну квартиру зсередини.

Нотаруісиня та блогерка Христина Горняк мешкає в елітному районі Києва. Житло вона придбала ще 2009 року, і обійшлося воно їй в 133 тисячі доларів. Щоправда, знижку Христина все ж таки собі вибила. Наразі ремонти у квартирі Горняк не робить, але час від часу купує нові речі та щось змінює візуально. А от після купівлі, то Христина повню перепланувала житло.

Квартира Христини Горняк / © скриншот з відео
Квартира Христини Горняк / Фото: скриншот з відео

"Я купувала її 2009 року. Вартість була 133 тисячі доларів, але я вибила знижку, вона мені обійшлася трішки дешевше. Я можу поміняти ліжко, килимок інший. Я щось змінюю, але кардинально ремонт не робила. Ця квартира абсолютно повністю перебудована. Тобто це кухня-студія, але раніше тут була кімната. Я все тут змінила, а тепер це кухня-студія, а кімната в іншому місці", - розповіла нотаріусиня на проєкті "По хатах".

Квартира Христини Горняк / © скриншот з відео
Квартира Христини Горняк / Фото: скриншот з відео

Квартира Христини невеличка. Як говорить блогерка, за комунальні послуги вона платить близько трьох тисяч, однак без опалення ця сума значно менша. Дизайн квартири у світлих тонах. За словами Горняк, вона не любить надто яскравих кольорів.

Квартира Христини Горняк / © скриншот з відео
Квартира Христини Горняк / Фото: скриншот з відео

"Я взагалі люблю або біле, або пастельне. Я в цьому плані взагалі така, консервативна. Я не люблю яскравих кольорів, все має бути таким, щоб не набридало, аби око не втомлювалося в кінці робочого дня", - говорить блогерка.

Квартира Христини Горняк / © скриншот з відео
Квартира Христини Горняк / Фото: скриншот з відео

Христина ділиться, що їй подобається жити в квартирі. Щоправда, нотаріусині хотілося б переїхати до будинку, але за однієї умови – якщо разом із сім'єю. А якщо жити самій, то Горняк віддає перевагу квартирі.

Квартира Христини Горняк / © скриншот з відео
Квартира Христини Горняк / Фото: скриншот з відео

"Я завжди хотіла жити в будинку, але з родиною. Якщо сама я буду жити, то в квартирі в місті. У цій локації, де я живу вже 10 чи скільки років, для мене найкраще місце", - ділиться блогерка.

Нагадаємо, нещодавно кулінарна експертка Тетяна Літвінова показала свій будинок зсередини. Знаменитість живе в центрі Києва.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація