Ексдружина Остапчука показала зсередини свою розкішну квартиру за 133 тисячі доларів

Колишня дружина українського ведучого Володимира Остапчука показала свою розкішну квартиру зсередини.

Нотаруісиня та блогерка Христина Горняк мешкає в елітному районі Києва. Житло вона придбала ще 2009 року, і обійшлося воно їй в 133 тисячі доларів. Щоправда, знижку Христина все ж таки собі вибила. Наразі ремонти у квартирі Горняк не робить, але час від часу купує нові речі та щось змінює візуально. А от після купівлі, то Христина повню перепланувала житло.

Квартира Христини Горняк / Фото: скриншот з відео

"Я купувала її 2009 року. Вартість була 133 тисячі доларів, але я вибила знижку, вона мені обійшлася трішки дешевше. Я можу поміняти ліжко, килимок інший. Я щось змінюю, але кардинально ремонт не робила. Ця квартира абсолютно повністю перебудована. Тобто це кухня-студія, але раніше тут була кімната. Я все тут змінила, а тепер це кухня-студія, а кімната в іншому місці", - розповіла нотаріусиня на проєкті "По хатах".

Квартира Христини Горняк / Фото: скриншот з відео

Квартира Христини невеличка. Як говорить блогерка, за комунальні послуги вона платить близько трьох тисяч, однак без опалення ця сума значно менша. Дизайн квартири у світлих тонах. За словами Горняк, вона не любить надто яскравих кольорів.

Квартира Христини Горняк / Фото: скриншот з відео

"Я взагалі люблю або біле, або пастельне. Я в цьому плані взагалі така, консервативна. Я не люблю яскравих кольорів, все має бути таким, щоб не набридало, аби око не втомлювалося в кінці робочого дня", - говорить блогерка.

Квартира Христини Горняк / Фото: скриншот з відео

Христина ділиться, що їй подобається жити в квартирі. Щоправда, нотаріусині хотілося б переїхати до будинку, але за однієї умови – якщо разом із сім'єю. А якщо жити самій, то Горняк віддає перевагу квартирі.

Квартира Христини Горняк / Фото: скриншот з відео

"Я завжди хотіла жити в будинку, але з родиною. Якщо сама я буду жити, то в квартирі в місті. У цій локації, де я живу вже 10 чи скільки років, для мене найкраще місце", - ділиться блогерка.

Нагадаємо, нещодавно кулінарна експертка Тетяна Літвінова показала свій будинок зсередини. Знаменитість живе в центрі Києва.

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