Ексдружина Остапчука показалася у військовій формі і розповіла про проходження курсу молодого бійця

Христина Горняк розповіла, чому на це наважилася та чим саме займалася на полігоні.

Ексдружина Володимира Остапчука, нотаріусиня та блогерка Христина Горняк, пройшла курс молодого бійця.

Про це Христина розповіла у своєму Instagram. Блогерка говорить, що наважилася на це, аби краще розуміти українських захисників та опанувати військові знання. Три дні Христина Горняк жила в лісі в наметі. Блогерка ділиться, що весь цей час вона дізнавалася чимало нової інформації про військову справу, а також випробувала свої знання на практиці.

"Я пройшла курс молодого бійця. Три дні, які були переповнені такою кількістю інформації, практики, відчуттям втоми, що мені задалося, що це не три дні, а тридцять. Нас було 11 дівчат. Це все було по-справжньому, як у військових, щоб ми змогли максимально наблизитися до того, через що проходять дівчата-захисниці", - поділилася блогерка.

Христина Горняк пройшла курс військової підготовки / Фото: instagram.com/kristygor

Христина Горняк всі ці три дні жила в наметі, рила окопи, вчилася стріляти зі зброї, носила тяжке військове спорядження. За словами блогерки, вона була справді шокована від тієї кількості роботи, яку доводилося робити. Утім, вона не шкодує, що погодилася пройти курс молодого бійця, та неабияк вдячна, що отримала новий та важливий досвід.

"Шок був постійно різним. Шок від того, як холодно спати вночі, але це не зима і умови були топ. Шок від навантаження. Шок від ваги, яку постійно треба носить із собою. Шок від влучання в мішень. Шок від того, що окопи треба рити, лежачи на землі, земля потім у тебе всюди. І так можу безкінченно проводжувати список", - поділилася своїми емоціями Христина.

Христина Горняк пройшла курс військової підготовки / Фото: instagram.com/kristygor

Блогерка також показала, який вигляд має намет зсередини, де вона жила. Там перебувало 11 дівчат. Як говорить Христина, було неабияк холодно, однак насправді це чудові умови, адже був спальник, ковдра, а надворі ще не зима. Військовим на фронті доводиться жити в тяжких умовах.

"Це наш намет. Запитаєте, чи холодно? Холодно! Чи страшно – ні! Це умови топ! Був спальник, ковдра, і це ще не зима. Наші захисники сплять інколи в мокрих окопах, в бліндажі з мишами, не слід забувати", - зазначила Христина.

Христина Горняк пройшла курс військової підготовки / Фото: instagram.com/kristygor

Нагадаємо, нещодавно співачка Тіна Кароль пройшла курс військової підготовки. Артистка провела день з ветеранами "Азову".

Тіна Кароль проходить курс військової підготовки від "Азову"! – ЖВЛ представляє

Читайте також: