Ексдружина Остапчука показалася в Іспанії й поскаржилася на зайві кілограми

Ексдружина шоумена Володимира Остапчука, нотаріусиня й блогерка Христина Горняк розповіла про відпочинок в Іспанії й неочікувану цифру на вагах.

Блогерка у фотоблогу поділилася зі своїми шанувальниками режимом дня під час відпочинку. Так, вона зізналася, що планувала зробити свої дні в Іспанії насиченими прогулянками. Втім, це так і залишилося в планах. За словами Горняк, вона з подругами лише їли та лежали. І додала, що за короткий період відчула, що погладшала.

Христина Горняк розповіла про відпочинок в Іспанії / Фото: instagram.com/kristygor

"Коли ми сюди їхали, то обговорювали з подругами, як будемо гуляти, куди підемо, підбирали наряди... Ну це все залишилось в обговореннях, в основному ми їли і лежали, і спали, і знову їли і лежали... Тому, я думаю, на терезах я точно плюс...", - написала ексдружина Остапчука.

Коли нотаріусиня стала на ваги її здогадки підтвердилися, адже там було плюс два кілограми. Загалом, вага 37-річної Христини тепер – 48 кг.

Христина Горняк розповіла про відпочинок в Іспанії / Фото: instagram.com/kristygor

Христина Горняк розповіла про відпочинок в Іспанії / Фото: instagram.com/kristygor

Нагадаємо, нещодавно ексдружина Остапчука, нотаріусиня Христина Горняк чесно зізналася, чи переймається тим, що в неї нема дітей у 37 років.

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