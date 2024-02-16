Ексдружина Остапчука показалася в обіймах чоловіка й заінтригувала новим романом за кордоном

Ексдружина шоумена Володимира Остапчука, нотаріусиня й блогерка Христина Горняк, поділилася подробицями особистого життя.

Так, блогерка на свої сторінці в Instagram зізнається, що їй доволі важко емоційно дається тимчасова еміграція до Відня, Австрії. Втім, додає, що попри плюси та мінуси вона намагається адаптуватися до тамтешнього життя й навіть поділилася, що тримають її у цьому місті "справи сердечні".

До слова, нотаріусиня зазначила, що робити свої стосунки публічними не буде. А розповість про свого партнера лише тоді, коли вийде заміж або буде вагітною.

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

"Ну, і, звичайно, тут в мене ще і справи сердечні теж... Тому я тут так затрималась. Просто про них не хочу говорити, взагалі вирішила, що про свої наступні стосунки буду розповідати тоді, коли вже або буде весілля, або буду вагітна!", - наголосила Христина.

Також Горняк натякнула, що регулярно ходить на побачення та показалася в ніжних обіймах чоловіка на тлі засніжених гір. Втім, обличчя його блогерка ретельно приховує.

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

"З побаченнями проблем немає, просто я вирішила, що я не хочу розповідати тут зараз про своє особисте життя. На те воно і особисте!", - додала ексдружина Остапчука.

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Нагадаємо, нещодавно Христина Горняк ділилася фото з весілля зі своїм ексчоловіком Володимиром Остапчуком і зізналася, чи оговталась після розлучення.

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