Ексдружина Остапчука покепкувала з колишнього і згадала його гучний скандал: "Я точно 10 з 10"

Колишня дружина ведучого Володимира Остапчука публічно покепкувала з ексчоловіка.

Так, блогерка Христина Горняк згадала серйозний скандал шоумена, в який він потрапив влітку минулого року за образливі висловлювання в бік жінок. Зокрема, Остапчук тоді заявив, що не може оцінити зовнішність дівчини на 10 балів, якщо вона не голиться.

У своєму Instagram Горняк пригадала цей скандал. І хоч імен блогерка не називала, але було зрозуміло, про кого йшлося. Зокрема, Христина жартома написала, що вона "точно 10 з 10, адже голиться". Утім, блогерка наголосила, що це її свідомий вибір, а не через те, що хтось роздає такі оцінки зовнішності.

Допис Христини Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

"Може, ви не знали ще, але дивіться, я точно 10 з 10. Та я давно вже така, це мій свідомий вибір, а не тому, що хтось такі оцінки роздає. Так от, це я про те, що я гладенька усюди", - підколола Остапчука його колишня дружина.

Зазначимо, Володимир Остапчук та Христина Горняк прожили в шлюбі близько 2 років. Пара одружилася 2020-го, а вже 2022-го оголосила про розлучення. Що стало причиною такого рішення – колишні закохані досі тримають в таємниці.

Нагадаємо, нещодавно Христина Горняк відсвяткувала день народження. Блогерка показувала, як зустріла 38-річчя та який неочікуваний подарунок отримала від відомого артиста.

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