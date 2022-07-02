Ексдружина Остапчука порівняла його з Путіним, а Горняк назвала "професійною коханкою Шуфрича"

Ексдружина ведучого Володимира Остапчука Олена Войченко дала нове доволі скандальне інтерв'ю.

Так, вона розповіла, що у шоумена є психологічні проблеми – розлад особистості.

Мовляв, через виражену психопатію вона регулярно стикається з агресією колишнього.

Про це Войченко розповіла Аліні Доротюк. Також Олена порівняла колишнього коханого з президентом РФ Путіним.

"Яскравий приклад – Путін. Ось він впевнений, що може так робити, але йому сказати неприємне слово не можна. Це жахливе порівняння, але це так. Щодо діагнозу я впевнена, бо я була присутня в кабінеті лікаря коли йому казали, що така проблема є. Запису в історії хвороби, я гадаю, немає. Хоча короткий курс лікування був", – заявила вона.

Прокоментувала Войченко і скарги Володимира на те, що вона перешкоджає йому у спілкуванні з дітьми, 9-річною Емілією та 4-річним Еваном-Олександром. Втім, Олена запевнила, що це брехня.

Пригадала жінка і погрози Остапчука. За її словами, колишній прямим текстом бажав її смерті після того, як Олена вивезла дітей до Канади.

Не оминула увагою Войченко і теперішню дружину зірки. Так, вона заявила, що Христина – "професійна коханка Шуфрича".

"Я, в принципі, не хочу обговорювати жінку, яка претендує стати матір'ю, мачухою чи ще кимось для моїх дітей, тому що я справді не вірю, що вона нею стане. Тому що це абсурдна ідея сама по собі. Крім того, її особисті характеристики однозначно дуже далекі від того, до чого звикли мої діти. Але її історію чи послужний список, як писали мені мої підписники в Instagram, просто приголомшливі", – сказала вона.

Втім, про свого колишнього Олена розповіла і позитивне. Як зазначила вона, ведучий дав їй з дітьми 10 тисяч доларів, коли вони виїжджала з України через війну.

Нагадаємо, Дантес заявив, що після розлучення з Дорофєєвою більше не хоче мати публічні стосунки. Тепер він триматиме особисте подалі від людських очей.

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