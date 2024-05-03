Ексдружина Остапчука повернулася до України й поскаржилася на проблеми зі здоров'ям: "Їхала складно"

Колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука, блогерка й нотаріусиня Христина Горняк, розповіла про повернення до України.

У своєму фотоблогу Христина поділилася фото, де видніються квітучі українські поля. Втім, дорога додому була для блогерки дуже складною. Річ у тім, що знаменитість дуже сильно захворіла, перебуваючи ще у Відні, Австрія.

"Чесно сказати, це була моя найважча дорога за життя. Мені здавалось моментами, що я не доїду, та все ок. Дуже вдячна усім, хто переймався! Сьогодні мені вже трішки краще, сподіваюсь, йду на поправку! Видужую швидше, знаєте чому?", - написала Горняк.

Христина Горняк розповіла про самопочуття / Фото: instagram.com/kristygor

Попри погане самопочуття блогерка сіла за кермо та попрямувала до України. Бо була переконана, що значно швидше видужає на Батьківщині. Тому перетнувши український кордон, нотаріусиня зупинилася спочатку в Ужгороді, а потім подолала відстань до Києва.

"Чим я захворіла не знаю, та це відбулося ще 28.04 у Відні. Та якось стан все погіршувався і погіршувався! Спочатку я подолала за кермом дорогу з Відня до Ужгорода, там мені стало ще гірше, і був вибір: залишатись в готелі або встати і їхати до Києва. Ніч напередодні дороги була жахливою, я майже не спала через самопочуття та якось я взяла себе в руки і подолала далі дорогу до Києва, бо я знала, що вдома мені стане краще! Так і сталось, і я їхала складно, періодами здавалось, що галюни з'являються, та тоді я вмикала голосно музику і їхала зосереджено! Так робити не треба, та я дуже хотіла до свого дому", - зазначила Христина.

Нагадаємо, нещодавно співачка TAYANNA показалася у кабінеті лікаря й також розповіла про різке погіршення самопочуття.

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