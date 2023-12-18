Ексдружина Остапчука пояснила, чому досі не може поділити з ним майно

Колишня дружина шоумена Володимира Остапчука, нотаріусиня Христина Горняк, яка зізналася, як заробляє на життя, досі не може поділити з ним спільне майно.

Вже більше року, як Горняк та Остапчук розлучилися, втім щодо спільно придбаного у шлюбі будинку під Києвом вони ніяк не можуть дійти згоди. Горняк стверджує, що має право на половину будівлі, Остапчук же продовжує там робити ремонт зі своєю новою дружиною. За словами Христини, ведучий вважає, що їй нічого не треба:

"Крапку поки що поставити не можна. Адже для цього потрібно, щоб люди ухвалили спільне рішення. На жаль, поки суперечка щодо нього не вирішена. Цей будинок ми будували разом у шлюбі. Вкладали у нього порівну. Кожен знав, за що відповідає і платить. У нас був розподілений бюджет. Хоча я й казала, що хотіла б бути утриманкою, але поки що нею не була. Я завжди працювала і буду працювати. Але за законом, навіть якщо жінка не працює, то все одно це вважається спільним майном подружжя. Він вважає, що мені нічого не треба і робить там ремонт", - розповіла Горняк у проєкті 33 питання від Люкс ФМ.

Будинок Остапчука і Горняк, який вони придбали у шлюбі / Фото: instagram.com/kristygor

Будинок Остапчука і Горняк, який вони придбали у шлюбі / Фото: instagram.com/kristygor

Нагадаємо, раніше ексдружина Володимира Остапчука Христина Горняк розповіла про найдорожчий подарунок, який їй зробив один з залицяльників. Також нотаріусиня зізналася, що продала його і на що витратила виручені кошти.

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