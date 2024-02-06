Ексдружина Остапчука здивувала своїм виглядом у 18 років і зізналася, чим тоді заробляла

Христина Горняк також показала себе 14-річну, де її просто не впізнати.

Ексдружина шоумена Володимира Остапчука, нотаріусиня й блогерка Христина Горняк, показала свої архівні фото з юності.

Знаменитість навідала батьківську оселю й поділилася власними фото, де вона ще підліток. До слова, на стінах у квартирі її мами висить чимало фото доньки. Жартома Христина назвала це "іконостасом". Так, на одній зі світлин нотаріусині 14 років. Вона постає у пишній білій сукні.

Христина Горняк у юності / Фото: instagram.com/kristygor

На ще одному фото ексдружина Остапчука показала себе 18-річною, де її зовсім не впізнати. У кадрі вона позує з розпущеним волоссям у джинсах і білій футболці. Свій образ дівчина доповнила яскраво червоною помадою. Христина зазначила, що знімки були зроблені в рамках однієї з рекламних кампаній у Києві. І додала, що комерційні знімання на той час приносили їй чималі доходи.

"А ці фото – це я вже в Києві жила і працювала як фотомодель, і скажу вам, нормально заробляла собі!" – поділилася блогерка.

Нагадаємо, нещодавно Христина Горняк відповіла, чому вона після розлучення досі носить прізвище свого колишнього чоловіка Володимира Остапчука.

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