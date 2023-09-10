Ексдружина Остапчука розповіла про несподівану появу колишнього: "Написав, що був у мого лікаря"

Колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука, нотаріусиня Христина Горняк, розповіла про несподівану появу свого колишнього бойфренда.

Зовсім нещодавно Христина розірвала стосунки з коханим, які зав'язалися після її розлучення з Володимиром. Однак чоловік знову з'явився в житті. Про це блогерка розповіла в Instagram-stories.

За словами Христини, колишній написав їй, адже стурбований за її здоров'я та переживає, що вона не записалася на операцію з видалення нирки, яку їй порекомендував лікар.

"Мені написав мій, що був у мого лікаря і той сказав, що я не записалась на операцію, хоча планувала вже. Сказав записатись, що він поїде зі мною. Ну і після того моє серце стало ще дужче сумувати. Буває так, коли і разом складно, і відпустити теж", - поділилася Горняк.

Фото: instagram.com/kristygor

Як зізналася блогерка, такий прояв турботи з боку чоловіка дуже її розчулив. І, до того ж, вона б почувалася набагато спокійніше, якби він був поряд.

"Не можу не ствердити, що така турбота, то є моя слабкість. Навіть я б сказала - моя мова кохання. Та і я менше боялась іти на операцію, бо знала, що він буде поряд, підтримає. І навіть, коли ми не разом, він спитав у лікаря про мене... Приємно", - написала Христина.

Фото: instagram.com/kristygor

Нагадаємо, що Христина так і не розсекретила особистість свого колишнього обранця. Як ділилася Горняк, чоловік - іноземець і вони познайомилися у Відні. Однак за декілька місяців після того, як вона розповіла про стосунки, вони розійшлися.

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