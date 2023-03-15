Ексдружина Остапчука розповіла про важкий період в своєму житті: "Емоційно померла і воскресла"

До того ж, нотаріусиня ще й захворіла на коронавірус.

Колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука, блогерка та нотаріусиня Христина Горняк, поділилася відвертими подробицями свого життя.

На деякий час Христина зникла з соціальних мереж без пояснень. Втім, за короткий час все ж вирішила звернутися до своїх підписників у Instagram.

"Зазвичай я тут сильна, так ніби ніколи мене нічого не болить і можу витримати все.. Але ці два дні для мене стали просто трешом... Фізично і морально, і я жива людина якій зараз дуже поганого. Фізично підкосила хвороба, морально боляче від людей та їх вчинків....", - поділилася Христина.

Фото: instagram.com/kristygor

Як поділилася Горняк, вона захворіла на коронавірус, а після цього ще й зіштовхнулася з особистими проблемами.