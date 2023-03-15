Ексдружина Остапчука розповіла про важкий період в своєму житті: "Емоційно померла і воскресла"

До того ж, нотаріусиня ще й захворіла на коронавірус.
Колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука, блогерка та нотаріусиня Христина Горняк, поділилася відвертими подробицями свого життя.
На деякий час Христина зникла з соціальних мереж без пояснень. Втім, за короткий час все ж вирішила звернутися до своїх підписників у Instagram.
"Зазвичай я тут сильна, так ніби ніколи мене нічого не болить і можу витримати все.. Але ці два дні для мене стали просто трешом... Фізично і морально, і я жива людина якій зараз дуже поганого. Фізично підкосила хвороба, морально боляче від людей та їх вчинків....", - поділилася Христина.
Як поділилася Горняк, вона захворіла на коронавірус, а після цього ще й зіштовхнулася з особистими проблемами.
"Мене скосив декілька днів назад COVID, ніби йду на поправку, завтра зроблю новий тест. Але...", - написала Христина.
Що саме трапилося у її житті, нотаріусиня розповідати поки не наважилася, проте зізналася, що ці декілька днів буквально змусили її морально вмерти та воскреснути знову.
"Вчора я емоційно померла і воскресла. Боліло дуже, мені був п*здець. Неочікувано, але це мало статись і знаєте що, друзі? Я знову воскресла, я пишаюсь собою та своїми рішеннями. Життя, дякую за усе тобі! Скоро повернусь до вас, ось тільки розберусь", - поділилася Горняк.
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