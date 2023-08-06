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Ексдружина Остапчука у купальнику з пікантним розрізом похизувалася відпочинком в Італії

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Ексдружина Остапчука у купальнику з пікантним розрізом похизувалася відпочинком в Італії

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Христина полетіла на два дні до Риму.

Колишня дружина ведучого Володимира Остапчука – нотаріусиня Христина Горняк – похизувалася відпочинком в Італії.

Блогерка разом зі своєю подругою полетіла на два дні до Риму. Хоч у місті й постійно дощило, це не завадило Христині насолодитися насиченою відпусткою. Зокрема, вона побувала на концерті Imagine Dragons. Як ділилася нотаріусиня, це був справді неймовірний виступ. Вона зарядилася лише позитивними емоціями.

Концерт Imagine Dragons / © instagram.com/kristygor
Концерт Imagine Dragons / Фото: instagram.com/kristygor

"Це був просто розрив", - ділилася Христина.

Концерт Imagine Dragons / © instagram.com/kristygor
Концерт Imagine Dragons / Фото: instagram.com/kristygor

Дощова погода все ж таки не завадила блогерці вигуляти її суцільний купальнику з пікантним розрізом в зоні декольте, що підкреслює пишний бюст. Зокрема, у готелі, де живе Христина, є басейн, тож вона вирішила скористатися ним.

Христина Горняк / © instagram.com/kristygor
Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

"Два насичених дні відчуваються, як тиждень. І жодна погода не зіпсує відчуття. Подорожі – найкращі антидепресанти та те, на що мені не шкода грошей завжди", - розповіла Христина.

Христина Горняк / © instagram.com/kristygor
Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

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Дата публікації
Перегляди
160
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