Ексдружина Остапчука відповіла на скандальні заяви ведучого про крадіжки та брата-бандита

Колишня дружина Володимир Остапчука - Олена Войченко – прокоментувала скандальні заяви свого ексчоловіка.

Зокрема, ведучий розповів, що у Войченко є проблеми з законом в США. Окрім того, за словами Остапчука, брат Олени – бандит. Чоловік був одним з організаторів кримінальної банди в Умані, а Олена з батьками його переховувала.

Олена ж вирішила розповісти свою версію. В Instagram-stories ексдружина Остапчука заявила, що Володимир оббрехав її сім’ю й саму Олену. Разом з тим, Войченко додала, що ведучий ще й перекрутив факти.

Зокрема, Войченко розповіла, що вже більше 10 років не спілкується з братом.

"Ви стали свідками 30% того, що роками діти, рідні і я отримували від Володимира і його дружини. Дякую, Володимире, за те, що показав, як ти гарно вмієш і любиш брехати, як чудово маніпулюєш фактами. Наприклад, ти згадуєш про мого брата, але забуваєш сказати, що спілкування у нас відсутнє приблизно 10 років", - розповіла Олена.

Олена Войченко / Фото: instagram.com/olenavoychenko

Разом з тим, колишня Остапчука попросила ведучого не піаритися на темі їхнього розлучення та дітей, а також припинити брехати про неї та її родину.

"Я глибоко обурена і засмучена тим, що ти тероризуєш моїх рідних, оббріхуєш їх і мене. Я вимагаю це припинити. А також знову здивована тим, настільки низько ти падаєш. І я вкотре прошу, вже навіть вимагаю – припинити піаритися на темі розлучення і дітей", - додала Олена.

Олена Войченко / Фото: instagram.com/olenavoychenko

Нагадаємо, колишня дружина Остапчука, Олена Войченко, дала скандальне інтерв’ю, в якому розповідала про ексчоловіка. Якщо у свій бік образи Володимир стерпів, то висловлювання про кохану його не на жарт розлютили. У відповідь він розповів приголомшливі факти про Олену та її сім'ю.

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