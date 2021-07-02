Ексдружина Остапчука відповіла на його звинувачення: "Годі брехати"

Олена Войченко заявила, що колишній піариться на родині.

Ексдружина ведучого Володимира Остапчука Олена Войченко відреагувала на його звинувачення, що вона вивезла дітей без його відома до Умані.

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У сторіс своєї сторінки в Instagram жінка відповіла колишньому та попросила його припинити брехати. Також вона, своєю чергою, звинуватила екса у піарі на родині.

"На жаль, мене і моїх дітей уже майже два роки неперервно тероризують і втягують у публічне обговорення брехні колишнього чоловіка заради його піару. Тепер він вирішив робити з себе жертву, брехати навіть поліції і захищатися від самого себе. Володимире, зупинися! Годі брехати!" – написала Войченко.

instagram.com/olenavoychenko

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На чиєму ж боці правда, незрозуміло.

Нагадаємо, що Володимир Остапчук та Олена Войченко були разом 15 років. У жовтні 2019-го пара оголосила про розлучення. 2020-го ведучий одружився з нотаріусинею Христиною Горняк.

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Після розлучення з Остапчук та Войченко влаштували справжню війну через двох спільних малолітніх дітей. Остапчук звинувачує колишню в тому, що вона не дає йому бачитися з сином і донькою. Олена, своєю чергою, заявляє, що Володимир не платить аліменти.

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