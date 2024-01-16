Ексдружина Остапчука відповіла на закиди, чому вона живе на дві країни і не залишається в Україні

Ексдружина шоумена Володимира Остапчука, нотаріусиня й блогерка Христина Горняк розповіла про свій емоційний стан під час життя на дві країни.

Блогерка часто знаходиться у переїздах з Відня до Києва і навпаки. Через це підписники Горняк поцікавилися у нотаріусині, чому вона остаточно не залишиться у Києві. І додали, що, мовляв, "у неї немає дітей", щоб перейматися за безпеку. Христина у відповідь на такі коментарі зазначила, що її емоційний стан не дозволяє залишитися на батьківщині.

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

"Мені не соромно казати, що я обираю для себе найкращі варіанти для того, щоб бути в безпеці. Навіть, коли мені пишуть: "Ну у тебе ж немає дітей, чому ти не живеш в Україні?". Я розумію, що у мене немає дітей, але у мене є я. І якщо постійно бути вдома, мій емоційний стан не стабільний. І я жахаюся звуків навіть тут, тому що я не виїжджала з перших днів війни, а через вісім місяців. Але стан розірваності мене теж хвилює", - пояснила ексдружина Остапчука у фотоблогу.

Горняк додала, що її дуже бентежить відчуття, що в Австрії вона не соціалізується, а в Україні щось втрачає. Тому блогерка вже працює з психологом.

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Нагадаємо, нещодавно Христина Горняк відповіла, чи турбує її те, що в 37 років вона не стала мамою.

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