Ексдружина Остапчука відповіла на закиди, що не має права претендувати на їхній спільний будинок

Користувачі Мережі заявили, що Христині має бути соромно за це, адже в шоумена є діти.

Колишня дружина ведучого Володимира Остапчука - нотаріусиня Христина Горняк – відповіла на закиди, що їй нібито повинно бути соромно претендувати на їхній спільний будинок.

Зокрема, у Мережі Христині дорікнули за те, що вона намагається після розлучення поділити спільно нажите майно. Деякі користувачі написали, що будинок під Києвом належить Остапчуку та його дітям, а вона намагається відібрати чуже.

Горняк не стала мовчати, а пояснила, що після розлучення вона має право отримати половину будинку, який вони будували разом, коли перебували у шлюбі. Христина також додала, що діти Остапчука теж можуть згідно з законом отримати свою частину.

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

"Якщо ви про мій спільний будинок з колишнім чоловіком, то ні, чому має бути соромно? Ми ж разом його будували. А його дітки від минулого шлюбу можуть претендувати тільки на його 1/2 частину, нічого проти не маю!" – відповіла Христина.

Зазначимо, подружжя розлучилося понад рік тому. Однак, як виявилося, спільне майно пара не поділила, зокрема, двоповерховий будинок під Києвом. Це стало відомо зі слів Христини, яка обурюється, що колишній без її відома господарює там. Горняк не планує це все полишати, а хоче таки отримати свою половину, на яку згідно з законодавством має право.

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