Ексдружина Остапчука розповіла про невдалий поділ спільного майна та чому не йде до суду

У колишнього подружжя виникли непорозуміння через будинок, який вони почали будувати ще в шлюбі.

Ексдружина ведучого Володимира Остапчука, нотаріусиня та блогерка Христина Горняк, розповіла про поділ спільного майна з колишнім.

Подружжя розлучилося ще в жовтні 2022 року. Минуло майже два роки, а Горняк та Остапчук досі не поділили спільне майно, зокрема, будинок під Києвом, будівництво якого вони розпочали ще 2021 року, коли перебували в шлюбі.

Як говорить блогерка в коментарі "ЖВЛ представляє", вона пропонувала колишньому мирно це врегулювати, однак він не йде їй на зустріч.

"Будинок ми, на жаль, ми не поділили. Діалоги я пропоную, але зі мною не йдуть", - говорить блогерка.

Володимир Остапчук, Христина Горняк

Христина Горняк поки не квапиться йти до суду, аби поділити спільне майно. За словами блогерки, у такому разі на будинок накладуть арешт і нікому від того щастя не буде. Тож, поки колишня Остапчука почекає, коли він нарешті піде на діалог.

"Я людина адекватна, і я розумію, що будинок є спільним майном колишнього подружжя. Якщо ми підемо до суду, це буде спірне майно, на нього накладеться арешт і цей будинок просто заморозиться. І він нікому не стане в пригоді. Я проти такої ситуації", - додала блогерка.

Нагадаємо, нещодавно Христина Горняк розповідала, як пройшла курс молодого бійця. Блогерка ділилася, чому на це наважилася та який новий досвід отримала.

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