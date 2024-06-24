Ексдружина Остапчука відреагувала на чутки про переїзд шоумена в будинок, який вони придбали спільно

Ексдружина Володимира Остапчука – блогерка Христина Горняк – відповіла, чи переїхав її колишній з новою дружиною до будинку, який вони придбали в ексшлюбі.

Так, нещодавно 24-річна дружина Остапчука Катерина зізналася, що вони з коханим переїхали до заміського будинку й проживатимуть поки там. Це наштовхнуло деяких підписників на думку, що пара оселилася в будинку, який Остапчук купив ще у шлюбі з ексобраницею Горняк. Після поширення таких чуток юзери поцікавилися у Христини, чи це дійсно так. На це блогерка відповіла однозначно й запевнила всіх, що будинок зараз порожній й чекає поділу через суд.

Христина Горняк розповіла про спільне майно з колишнім Остапчуком / Фото: instagram.com/kristygor

Ба більше, ексдружина шоумена додала, що пара не робила там жодного ремонту, про який раніше теж ходили чутки.

"Новосілля не в нашому спільному будинку. Бо в нашому, слава Богу, нічого не змінилось з моменту розлучення. А постійні історії, що там робиться ремонт, це просто історії. Навіщо - не знаю. Можливо, щоб у мене викликати хвилювання та реакції. Ремонту немає, і бути не може, бо будинок є спором між колишнім подружжям", - написала Христина у фотоблогу.

Нагадаємо, розлучення Володимира Остапчука та Христини Горняк не минуло без скандалів, бо колишні не дійшли згоди, як ділити спільне майно. Зокрема, це стосується будинку під Києвом, який вони почали будувати незадовго до війни.

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