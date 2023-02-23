Ексдружина Остапчука відреагувала на його ймовірне одруження з 22-річною дівчиною

Також Христина офіційно підтвердила, що вони з шоуменом дійсно розійшлися.

У Мережі почали ширитися чутки, що ведучий Володимир Остапчук одружився з новою обраницею, 22 річною журналісткою Катериною Полтавською. Тим часом колишню шоумена Христину Горняк почали просто засипати запитаннями, що вона про це думає.

Тож, нотаріусиня прокоментувала ймовірне одруження колишнього чоловіка. Зокрема, Христина зазначила, що бажає Володимиру щастя з новою обраницею.

"Я це завжди казала і буду повторювати: я ніколи не бажала і не буду бажати нікому нічого поганого. Я знаю, багато моїх знайомих хочуть, щоб їхні екси не були щасливими, а я навпаки, бо з повагою ставлюся до усіх людей у моєму житті і точно знаю, що всі заслуговують на своє особливе. Життя продовжується, тож давайте жити його тут, а не в минулому", - прокоментувала Христина.

Христина Горняк прокоментувала ймовірне одруження Володимира Остапчука / Фото: instagram.com/kristygor

До речі, коли Горняк відповідала на запитання, то вперше офіційно підтвердила, що дійсно розійшлася з Володимиром Остапчуком, назвавши його колишнім.

"Я не слідкую за урочистими подіями свого колишнього, але якщо такі є, то я від душі бажаю йому щастя!" – зазначила Христина.

Нагадаємо, Володимир Остапчук восени минулого року розлучився з другою дружиною. Незабаром почали з'являтися чутки, що шоумен закрутив роман з 22-річною журналісткою Катериною. Хоча сама парочка не підтверджує ці плітки, однак натякає, між ними дійсно щось є.

Тим часом нещодавно Володимир і Катерина взагалі спантеличили користувачів. Закохані натякнули, що узаконили свої стосунки.

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