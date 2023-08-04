Ексдружина Остапчука висловилася про розподіл спільного будинку з ведучим: "На перемовини він не йде"

Телеведучий Володимир Остапчук та його ексдружина, нотаріусиня Христина Горняк, перебувають у напружених стосунках після розриву.

Спір між колишніми виник через спільний будинок у Золоче Прованс під Києвом, який вони придбали у шлюбі. Після розлучення експодружжя не вирішило, що робити з недобудованим будинком. Однак нещодавно ведучий почав робити там ремонт з новою обраницею, що дуже обурило Христину.

У відповідь на запитання підписників в Instagram Горняк заявила, що досі вони з Остапчуком не можуть поділити нерухомість, адже ведучий відмовляється йти з нею на контакт.

"Поки що я цю тему не підіймаю. Скажу тільки, що на перемовини ексчоловік не йде, та домовленостей не притримується. А далі час покаже, він ще є. Тому поки давайте без цієї теми, як буде що розповідати, я поділюсь", - написала Горняк.

Горняк висловилася про розподіл майна з Остапчуком / Фото: instagram.com/kristygor

Тим часом Остапчук, схоже, вже вирішив подальшу долю будинку. Він активно робить там ремонт та вже до кінця року планує переїхати туди з новою дружиною Катериною. Про це ведучий заявив у Instagram-stories.

"Плануємо переїхати до кінця цього року", - сказав Остапчук.

Остапчук відповів про плани на заміський будинок / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Раніше Горняк різко звернулася до колишнього та його нової обраниці. Христина також звернулася до адвокатів та заявила, що не дозволить "красти своє".

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